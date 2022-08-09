'Ata Dedeler' soruşturmasında iddianame tamamlandı - Son Dakika
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'Ata Dedeler' soruşturmasında iddianame tamamlandı

09.08.2022 16:14
'Ata Dedeler' soruşturmasında iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Ata Dedeler' suç örgütü olarak bilinen 43 şüpheli hakkındaki iddianameyi tamamladığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Ata Dedeler' suç örgütü olarak bilinen 43 şüpheli hakkındaki iddianameyi tamamladığını duyurdu.

İddianamede farklı meslek gruplarından 88 mağdur ve 254 müşteki de yer alırken; bazı şüphelilerin kamu görevlisi olduğu ve kendilerini 'devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanıtıp, örgüte kazandırdıkları yeni üyelere haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundukları belirtildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede şüpheliler hakkında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' gibi suçlardan çeşitli yıllarda hapis cezası istendi.

'Soruşturma MİT yazısıyla başladı'

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İzmir Emniyet Müdürlüğüne yazdığı yazı üzerinden başlatılan soruşturmada, şüphelilerin İzmir ve civar illerde kendilerini devlete bağlı gizli bir yapı olarak ifade ettiği aktarıldı. Yapılan teknik takibin ardından şüphelilerin, 'DEDELER' isimli Whatsapp grubunun bulunduğu ve bu grupta örgütsel hiyerarşik bir yapının ve kod isimlerinin yer aldığı belirtildi.

'Örgütteki konuma göre 20 bin-70 bin TL arasında maaş verildi'

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin örgütteki konumlarına göre sözleşme imzaladıkları ve buna göre de maaş aldıkları ifade edilerek, "Örgüt lideri ve yöneticileri dışında şüpheli olan kişilerin mağdur/müşteki konumunda olan kişiler gibi örgüte para vererek girdiklerini, kendilerinin de mağdur olduklarını ve menfaat temin etmediklerini savunmuş iseler de; örgüte üye kazandırmak için süreçte örgüt lideri tarafından kurgulandığı üzere yapının devletin üst düzeyi görevlilerinin bilgisi dahilinde kurulan ekonomik istihbarat teşkilatı olduğunun, yapıdaki konuma göre kişilerle sözleşme imzalandıktan sonra 1,5-2 milyon TL nakit para verileceği, ev araba alınacağı, yine konuma göre 20 bin-70 bin TL arasında maaş verileceği, her üyeye 5 ayrı kimlik düzenlenip hatta yapıya ilişkin yüzük dağıtılacağı belirtildiği, şüphelilerin mağdur/müştekilerden ayrıldığı noktanın ise örgüt içerisinde hızla yükselerek vaad edilen maaş ve haklara bir an önce ulaşabilmek amacıyla çok sayıda kişiyi örgüte kazandırmak için gayret göstermeleri aynı hileyi referans oldukları kişiye uygulayarak uzun vadede kendi lehlerine kısa vadede ise örgüt lideri ve yöneticileri lehine menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede yer alan 43 şüpheli hakkında belirtilen suçlardan 2 bin 296 yıldan 5 bin 600 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilen iddianame İzmir'e gönderildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ata Dedeler' soruşturmasında iddianame tamamlandı - Son Dakika

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