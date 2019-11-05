Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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