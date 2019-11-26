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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...
7 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 36'sı askeri personel 1'i sivil imam olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 36'sı askeri personel 1'i sivil imam olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 22 ilde yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. - ANKARA
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