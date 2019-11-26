Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 36'sı askeri personel 1'i sivil imam olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 36'sı askeri personel 1'i sivil imam olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 22 ilde yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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