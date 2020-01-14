Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27'si astsubay, 4'ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27'si astsubay, 4'ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si yakalandı. - ANKARA
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