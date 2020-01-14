Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27'si astsubay, 4'ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27'si astsubay, 4'ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si yakalandı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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