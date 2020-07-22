Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 09:27 Kaynak: İHA
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