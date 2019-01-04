Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyete Akıncı Üssü...
1 saat önce
IHAAW121943-ASA/04-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı.
IHAAW121943-ASA/04-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD
'li heyete Akıncı Üssü
iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı. Darbe gecesi yaşananlar, bombalanan yerler, şehit ve gazilerin durumları tek tek anlatıldı. 04.01.2019 12: 19: 43 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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