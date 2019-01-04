Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyete Akıncı Üssü...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyete Akıncı Üssü...

1 saat önce

IHAAW121943-ASA/04-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyete Akıncı Üssü..., System.String[]
IHAAW121943-ASA/04-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyete Akıncı Üssü iddianamesi referans alınarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamların darbe ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları anlatıldı. Darbe gecesi yaşananlar, bombalanan yerler, şehit ve gazilerin durumları tek tek anlatıldı. 04.01.2019 12: 19: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı

Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:21:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyete Akıncı Üssü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]