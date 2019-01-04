Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyet Fetö Üyelerinin...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyet Fetö Üyelerinin...

1 saat önce

IHAAW121908-ASA/04-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyet Fetö Üyelerinin..., System.String[]
IHAAW121908-ASA/04-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istedi. 04.01.2019 12: 19: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

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