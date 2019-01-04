Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaynaklarından Alınan Bilgiye Göre, ABD'li Heyet Fetö Üyelerinin...
1 saat önce
IHAAW121908-ASA/04-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istedi.
IHAAW121908-ASA/04-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD
'li heyet FETÖ üyelerinin iadesi ile ilgili Türkiye
'nin sunduğu belgeleri incelemelerinin ardından FETÖ imamı Kemal Batmaz
ve gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"u dinlemek istedi. 04.01.2019 12: 19: 08 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma
Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı
Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı
Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı