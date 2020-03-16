Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti