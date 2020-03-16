Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada 'gizli belge' başlığıyla... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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