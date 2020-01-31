Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçunda... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda soruşturma başlattı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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