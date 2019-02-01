Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bünyesindeki Asker Şahıslardan...
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IHAAW093618-ASA/01-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama...
IHAAW093618-ASA/01-02-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Şüphelilerden 11'inin pilot olduğu, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. 01.02.2019 09: 36: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
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