Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ...
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında 10 Eylül 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 6'sı görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. - ANKARA
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