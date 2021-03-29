Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz

29.03.2021 23:41
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz, System.String[]

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Kürşat Ayvatoğlu'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Bu kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz etti.

Otomobilinde uyuşturucu kullanma görüntüleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheli ilk ifadesinde, o görüntülerin şaka amaçlı kaydedildiğini savunarak, "Burnuma çekmiş olduğum malzeme uyuşturucu değil, pudra şekeridir" demişti.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin evinde ve arabasında suç unsuru olabilecek delillerin toplandığını ve kan örneği alındığını açıklamıştı. Görüntülere de yansıyan maddenin uyuşturucu olduğu tespit edilince, Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmıştı. Yeniden gözaltına alınan Ayvatoğlu'nun ifadesini değiştirdiği ve uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği belirtilmişti.

EV HAPSİ KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcı, Ayvatoğlu'nun arasında bulunduğu 6 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği de, Kürşat Ayvatoğlu'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin bu kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı serbest bırakma kararına itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakma kararına itiraz etti, şu açıklamayı yaptı:

"Başsavcılığımız tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve sorguları yapılan şüpheliler Hamza Kürşat Ayvatoglu ile Ayhan Orhun hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirine karar verilmiş olup C. Başsavcılığımız tarafından karara karşı derhal itiraz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz

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Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz - Son Dakika


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