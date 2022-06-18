Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar" Açıklaması: "Ölümünde Şüpheli Bir Durumun Olmadığı Anlaşılmıştır" - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar" Açıklaması: "Ölümünde Şüpheli Bir Durumun Olmadığı Anlaşılmıştır"

18.06.2022 05:14
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar" Açıklaması: "Ölümünde Şüpheli Bir Durumun Olmadığı Anlaşılmıştır"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın evinde ölü bulunması ile ilgili açıklaması yaptı. Açıklamada, “Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın evinde ölü bulunması ile ilgili açıklaması yaptı. Açıklamada, "Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, evinde bugün ölü bulunan 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Savcılığın yaptığı açıklama şöyle:

"Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın vefatı nedeniyle bazı medya organlarında yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, 17.06.2022 günü saat 16.15 sıralarında ikametinde, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken görülmesi üzerine durum Yıldızevler Şehit Adnan Kılıçoğlu Polis Merkez Amirliğine ihbar edilmiştir.

Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmesi akabinde görevlendirilen Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından merhumun ikametinde incelemeler yapılmış, akabinde adli tıp kurumunda otopsi işlemleri tamamlanmıştır.

Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.  Soruşturma Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir."

YORUMLAR
500
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar' Açıklaması: 'Ölümünde Şüpheli Bir Durumun Olmadığı Anlaşılmıştır' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar' Açıklaması: 'Ölümünde Şüpheli Bir Durumun Olmadığı Anlaşılmıştır' Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı oldu AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı oldu
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar' Açıklaması: 'Ölümünde Şüpheli Bir Durumun Olmadığı Anlaşılmıştır' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 05:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar" Açıklaması: "Ölümünde Şüpheli Bir Durumun Olmadığı Anlaşılmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement