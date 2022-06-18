Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar" Açıklaması: "Ölümünde Şüpheli Bir Durumun Olmadığı Anlaşılmıştır"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın evinde ölü bulunması ile ilgili açıklaması yaptı. Açıklamada, "Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, evinde bugün ölü bulunan 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Savcılığın yaptığı açıklama şöyle:

"Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın vefatı nedeniyle bazı medya organlarında yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, 17.06.2022 günü saat 16.15 sıralarında ikametinde, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken görülmesi üzerine durum Yıldızevler Şehit Adnan Kılıçoğlu Polis Merkez Amirliğine ihbar edilmiştir.

Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmesi akabinde görevlendirilen Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından merhumun ikametinde incelemeler yapılmış, akabinde adli tıp kurumunda otopsi işlemleri tamamlanmıştır.

Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Soruşturma Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir."