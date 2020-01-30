Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'suç örgütü' açıklaması - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'suç örgütü' açıklaması
6 saat önce
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte sağlık raporu düzenleyerek satan ve bu raporlarla insanları işe sokacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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