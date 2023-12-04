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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nefret söylemi suçlamasıyla 30 şüpheli hakkında iddianame düzenledi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nefret söylemi suçlamasıyla 30 şüpheli hakkında iddianame düzenledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle 30 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından bahsedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nefret söylemi suçlamasıyla 30 şüpheli hakkında iddianame düzenledi
04.12.2023 - 13:07,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, internette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle ilgili, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, göçmenlerin yoğun şekilde hayatlarını sürdürdükleri yerlerde üzerinde kurt görseli ve "Arap çölüne dön" yazısı bulunan afişlerin asıldığı belirtildi. Yapılan paylaşımlar sonrasında 1 Eylül'de Adana'da yabancı uyruklu M.D.'nin, silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürüldüğü bilgisi yer alan iddianamede, olayın ardından şüpheliler hakkında, 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan da soruşturma açıldığı belirtildi.
Hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı:
"Anayasa'nın başlangıç metninde ve 2. maddesinde yer verilen 'Atatürk milliyetçiliği', demokratik toplum düzeninin bu objektif niteliğini korumaya matuf olup hukukun üstünlüğü ilkesine göre anayasal koruma şemsiyesi altındaki her türlü ırk, etnik köken, din, mezhep gibi farklılıkların korunmasını öngörür."
İddianamede şüphelilerin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edebilecek söylemlerde bulundukları, ırkçı nefret söylemleriyle halk arasında korku oluşturmak amacıyla tehdit dili kullandıkları, kamusal barışı bozabilecek yanıltıcı bilgiyi alenen yaydıkları kaydedildi. Fikir ve eylem birliği halinde, iştirak halinde ve toplu şekilde, basın ve yayın yoluyla, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından şüpheliler hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Şüpheliler arasında yer alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiği sırada parlamenter sıfatının bulunması, hakkındaki soruşturma ve kovuşturma usullerinin farklı olmasından dolayı dosyasının ayırılmasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Soruşturma, Suç, Göçmenler, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nefret söylemi suçlamasıyla 30 şüpheli hakkında iddianame düzenledi - Son Dakika
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