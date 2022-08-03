Ankara Emniyeti'nin Yediiklim Yayınevi'ne düzenlediği operasyondan ilk görüntüler

31 Temmuz günü gerçekleştirilen KPSS'deki soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme testindeki sorularla aynı olduğu iddiası üzerine Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlatarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun, 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı.

ANKARA EMNİYETİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, KPSS hakkındaki skandal iddialar üzerine tartışmaların göbeğindeki yayınevine operasyon düzenledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı. Polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

Ankara'da iki ayrı adreste düzenlenen operasyondan ilk kareler: