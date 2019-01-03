Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Sektör ve Kamu İktisadi İşletmeleri Çalışanı 16 Kişi Hakkında...
42 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:47 Kaynak: AA
Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
2018 Yılı Enflasyon Rakamları, 5,45 Bandında Seyreden Doların Ateşini Düşürmedi
Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
Turgut Altınok AK Parti'den Aday Olunca, Kızı İYİ Parti'den İstifa Etti