Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Sektör ve Kamu İktisadi İşletmeleri Çalışanı 16 Kişi Hakkında...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Sektör ve Kamu İktisadi İşletmeleri Çalışanı 16 Kişi Hakkında...

42 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Sektör ve Kamu İktisadi İşletmeleri Çalışanı 16 Kişi Hakkında..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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