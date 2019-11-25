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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
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