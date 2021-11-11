İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika

Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Alınan bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

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