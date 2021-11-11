Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.
Alınan bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.
Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika