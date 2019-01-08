Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pkk/kck Silahlı Terör Örgütünün Ankara İlindeki Faaliyetlerinin...
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IHAAW103803-ASA/08-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
IHAAW103803-ASA/08-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. 08.01.2019 10: 38: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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