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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine 8 Şubat 2016'da yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine 8 Şubat 2016'da yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
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