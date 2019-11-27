Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine 8 Şubat 2016'da yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA