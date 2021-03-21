HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı - Son Dakika

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı

21.03.2021 13:30
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM Genel Sekreterliğinin suç duyurusu ve basından elde edilen bilgi ve belgeler sonucunda, 17 Mart 2021'de hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düştüğü, ancak TBMM binasından ayrılmadığı ve ayrılmayacağını da sosyal medyadan açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, eski Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu hakkında, "TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Meclis'te milletvekili gibi hareket etmesi ve 17 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'ndan ayrılıp HDP Grup katına çıktığı sırada kendisiyle birlikte yürüyüşe geçen gruptan 'biji serok apo' sloganları atılması" nedeniyle "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "terör örgütü propagandası yapmak" maddelerinden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sonra şahıs serbest bırakılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Gergerlioğlu'nun ifadesi

Edinilen bilgiye göre Gergerlioğlu, Kavaklıdere Şehit Mithat Ülker Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinde, milletvekilliğinin Anayasa Mahkemesi kararı beklenmeden düşürüldüğünü ifade ederek, "Milletin Meclisi'nde milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu? TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir. Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM'de bulunmamdan, açıklamalar yapmamdan daha doğal bir şey olamaz." dedi.

Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasına ilişkin görüntülerin ise kendisinin içinde bulunduğu grupla alakalı olmadığını dile getirerek, "Sahte ithamlar yanıltıcıdır." iddiasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı - Son Dakika


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