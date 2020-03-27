Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit edildiği yönündeki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit edildiği yönündeki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
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