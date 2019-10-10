Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini...
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlattı. - ANKARA
Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı