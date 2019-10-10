Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Barış...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlattı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
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