Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Fetö/pdy Silahlı Terör...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Fetö/pdy Silahlı Terör...

2 saat önce

IHAAW093221-ASA/19-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara'da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Fetö/pdy Silahlı Terör..., System.String[]
IHAAW093221-ASA/19-03-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara'da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 19.03.2019 09: 32: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa
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