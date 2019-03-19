Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Fetö/pdy Silahlı Terör...
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IHAAW093221-ASA/19-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara'da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
IHAAW093221-ASA/19-03-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara'da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 19.03.2019 09: 32: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:37 Kaynak: İHA
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