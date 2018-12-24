Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından,fetö/pdy Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan...
1 saat önce
IHAAW105550-ASA/24-12-2018- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen 14 öğretmen şahsa yönelik...
IHAAW105550-ASA/24-12-2018
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen 14 öğretmen şahsa yönelik Ankara ilinde 24.12.2018 tarihinde operasyon yapılmış olup 11 i gözaltına alındı. 24.12.2018 10: 55: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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