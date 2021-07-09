FETÖ şüphelisi 13 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 3 ilde toplamda 13 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasındaki 11 şüphelinin daha önceden askeri okullardan ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 2'si emekli astsubay, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde 09.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)