Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4...

21 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 11 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara polisi 'avcıları' avladı Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:17:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]