Başkentte 'insan ticareti' şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Başkentte 'insan ticareti' şüphelileri tutuklandı

15.08.2022 16:09
Başkentte 'insan ticareti' şüphelileri tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fuhuş ve insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fuhuş ve insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturmada fuhuş ve insan ticareti suçu şüphelisi olan G.K. hakkında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin iki farklı adreste toplam 5 mağduru fuhşa zorladığı, mağdurlardan birinin de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen M.E., H.M., A.Z., S.K. ve M.S. isimli şahıslara ulaşılarak operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler A.Z., G.K., H.M. ve M.E. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İl dışında bulunan SK hakkında talep üzerine adli kontrol kararı verilerek şüpheli ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yine yabancı uyruklu şüpheli M.S. Cumhuriyet Başsavcılığımızdan salıverilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte 'insan ticareti' şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte 'insan ticareti' şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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