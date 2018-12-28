Ankara ve Samsun'da DEAŞ Operasyonu! 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Dışardan gelen herkes kıymetli, Arsızı hırsızı hokkabazı her ne varsa Türkiye de , geçiş ülkesi olduk. . yunanistan soyup atıyor. Kimse şunu sorgulamıyor, bu adamlar oraya kadar nasıl gitti. . . . Türkiye ye nasıl girdi? kim aldı? Hangi yolla ülkeye girdi. . . . bize sunulanı kabul ediyor vahh yazık adamlar donarak ölmüş diyoruz o kadar sebebini araştırmak yok. . .