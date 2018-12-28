Son Dakika Haberleri: Ankara ve Samsun'da DEAŞ Operasyonu! 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara ve Samsun'da DEAŞ Operasyonu! 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a ilişkin soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda da 10 şüpheli yakalandı.

Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.

64 DEAŞ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün Başkent'teki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü kaydedildi.

SAMSUN'DA DA 10 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlk adım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:44 Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Güncel
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YORUMLAR (2)
  • yazar: Dışardan gelen herkes kıymetli, Arsızı hırsızı hokkabazı her ne varsa Türkiye de , geçiş ülkesi olduk. . yunanistan soyup atıyor. Kimse şunu sorgulamıyor, bu adamlar oraya kadar nasıl gitti. . . . Türkiye ye nasıl girdi? kim aldı? Hangi yolla ülkeye girdi. . . . bize sunulanı kabul ediyor vahh yazık adamlar donarak ölmüş diyoruz o kadar sebebini araştırmak yok. . . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali: Ülke yol geçen hanı,bu deaslilarin hepside Ortadoğulu,nede bomba patlatirlar korkusu,Allah güvenlik güçlerimize sabır ve kolaylık versin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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