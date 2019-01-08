Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Örgütü Pkk/kck Propagandası Yapan ve Örgütle İrtibatı Tespit...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Örgütü Pkk/kck Propagandası Yapan ve Örgütle İrtibatı Tespit...

2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Örgütü Pkk/kck Propagandası Yapan ve Örgütle İrtibatı Tespit..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:43 Kaynak: AA

PKK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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