Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Örgütü Pkk/kck Propagandası Yapan ve Örgütle İrtibatı Tespit...
2 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:43 Kaynak: AA
Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
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