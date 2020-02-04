Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şüphelilerin ifade-teşhis tutanakları doğrultusunda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilmiş, 1'i istifa etmiş 16 kişi ile 5'i kamu görevinden ihraç edilmiş mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde 4 Şubat 2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 16 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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