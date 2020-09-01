Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubunun 81 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubunun 81 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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