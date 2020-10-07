Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.