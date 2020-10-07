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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Polis, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 08:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa FLAŞ - Son Dakika

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