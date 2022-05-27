Ankara'da FETÖ soruşturması - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ soruşturması

27.05.2022 08:14
Ankara'da FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında aralarında avukat ve hukuk fakültesi öğrencisi de bulunan 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada 15 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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