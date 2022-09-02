Edinilen bilgiye göre, "kişisel verilerin gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Ünsal Ban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının hemen ardından Başsavcılık itiraz etti. Sunulan itiraz dilekçesinde, Ünsal Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla 'da yakalandığına dikkat çekildi.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Ünsal Ban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti - Son Dakika

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