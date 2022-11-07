CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, TSK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika

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