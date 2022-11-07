CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da geçtiğimiz günlerde TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarda bulunması nedeniyle çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika