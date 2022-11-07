TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika
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TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

07.11.2022 17:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia ederek, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur." ifadelerine yer veren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" ifadelerini kullandı.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

FİNCANCI TUTUKLANMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da geçtiğimiz günlerde TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarda bulunması nedeniyle çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

TSK'nin kimyasal silah kullandığına yönelik paylaşımda bulunan CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke
Kaynak: İHA
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Ankara Başsavcılığı, TSK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika

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