Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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