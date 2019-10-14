Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili 'Hükümetin...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklinde paylaşım yapan CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Twitter, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
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