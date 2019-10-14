Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor;
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:16 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklinde paylaşım yapan CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. - ANKARA
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