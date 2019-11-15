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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15/11/2019...
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:23 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15/11/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi. - ANKARA
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