Son dakika 3. sayfa: Ankara merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ankara merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

16.05.2022 08:51
Son dakika 3. sayfa: Ankara merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara ilinde oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma dahilinde; üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev aldıkları, örgütçe Ankara ilinde hücre yapılanması şeklinde oluşturulan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları, evde kaldıkları dönemde gizlilik tedbirleri cümlesinden kendi GSM hatları yerine eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden hısımlarıyla iletişim kurdukları, yine eve tahsis edilmiş bylock hesapları üzerinden örgüt içi iletişim kurdukları tespit edilen, aralarında halen kamu görevlisi (gelir uzmanı, POMEM kursiyeri) olanların da bulunduğu 5 şüpheli, biri hakkında 'bölge imamı' biri hakkında 'bölge talebe mesulü' olarak örgütte görev üstlendiği yönünde beyan ve teşhis bulunan dördünün ise bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen, münferit soruşturma dosyaları üzerinden soruşturulan 6 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına 5 ilde eş zamanlı operasyon;11 gözaltı kararı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına 5 ilde eş zamanlı operasyon;11 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ankara merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ankara merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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