Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 39'unun yakalandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 39'unun yakalandığı bildirildi.
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