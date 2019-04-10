Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki Fetö Soruşturması Kapsamında 11'i Aktif...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki Fetö Soruşturması Kapsamında 11'i Aktif...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i aktif görevde 29 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki Fetö Soruşturması Kapsamında 11'i Aktif..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i aktif görevde 29 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:43 Kaynak: AA
Başsavcı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 11:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki Fetö Soruşturması Kapsamında 11'i Aktif...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]