Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki Fetö Soruşturması Kapsamında 11'i Aktif...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i aktif görevde 29 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:43 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i aktif görevde 29 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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