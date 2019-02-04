Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bünyesindeki Askerin Fetö'nün Mahrem...
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IHAAW100147-ASA/04-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerin FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları...
IHAAW100147-ASA/04-02-2019
- Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesindeki askerin FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. 04.02.2019 10: 01: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
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