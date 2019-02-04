Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bünyesindeki Askerin Fetö'nün Mahrem...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bünyesindeki Askerin Fetö'nün Mahrem...

27 dakika önce

IHAAW100147-ASA/04-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerin FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bünyesindeki Askerin Fetö'nün Mahrem..., System.String[]
IHAAW100147-ASA/04-02-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerin FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. 04.02.2019 10: 01: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kulisleri Karıştıran Söylenti! Gökçek, Yeniden Aday mı Olmak İstiyor CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz" Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı! İşte Güncel Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bünyesindeki Askerin Fetö'nün Mahrem...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]