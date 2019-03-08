Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Yapılanması...
10 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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