Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Yapılanması...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Yapılanması...

10 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Yapılanması..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Ankara, Başsavcı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakimin Odasında Uyuşturucu Hap Düşüren Hükümlü Tutuklandı Medine Tweetiyle Tepki Gören Berna Laçin'e, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Sürpriz Karar!

10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Yapılanması...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]