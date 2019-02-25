Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında, 4'ü Aktif Görevde 9 Sağlık...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında, 4'ü Aktif Görevde 9 Sağlık...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında, 4'ü Aktif Görevde 9 Sağlık..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:53 Kaynak: AA

Ankara, Başsavcı, Güncel
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