Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında, 4'ü Aktif Görevde 9 Sağlık...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:53 Kaynak: AA
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