Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Ankara, Başsavcı, Güncel
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