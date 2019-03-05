Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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