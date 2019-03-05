Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Verilen...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Verilen...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Verilen..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel
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