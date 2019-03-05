Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Verilen...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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