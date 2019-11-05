Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ilıcak ve Altan'ın tahliyesini AK Parti Grup Başkanvekili Turan yorumladı: FETÖ'nün filizlenmesine asla izin verilmeyecek FETÖ şüphelisinin evinde, terörist elebaşı Gülen'in sözde Ermeni soykırımını tanıyan mektubu çıktı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor