Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i...
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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