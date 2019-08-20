Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:18 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın